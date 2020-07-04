اكتشاف مادة لجيل جديد من المضادات

المصدر: (دبي - البيان)

اكتشف علماء الأحياء بجامعة موسكو بالتعاون مع علماء من ألمانيا والولايات المتحدة، آلية تأثير جزيئات التتراسينومايسين في الريبوسومات، المنتجة للبروتين عند البكتيريا.

وتفيد مجلة Nature Сhemical Biology، حسب موقع روسيا اليوم، بأن هذا الاكتشاف، قد يصبح الأساس في ابتكار مضادات حيوية جديدة. وأصبحت مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية إحدى المشكلات الأساسية في الطب المعاصر والرعاية الصحية، التي تتفاقم سنة بعد أخرى. وهذا ناتج عن الطفرات الحاصلة في البكتيريا، أو بسبب عدم استخدام هذه المضادات بصورة صحيحة. ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية يزداد انتشار أمراض السل والالتهاب الرئوي وتسمم الدم وغيرها، ويصبح علاجها أكثر صعوبة.

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