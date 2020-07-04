مهرجان موسيقي يختار جمهوره بالقرعة

المصدر: بلجيكا - أ ف ب

اكتفى مهرجان للموسيقى الإلكترونية في بلجيكا، يستقطب عادة نحو عشرة آلاف شخص يومياً، باختيار مئات من المحظوظين بالقرعة لحضور حفلاته التي افتتحت مساء أول من أمس، ولكن ليس من المدرجات بل من قوارب، احتراماً لمبدأ التباعد الجسدي في زمن فيروس كورونا المستجد. وستتاح فرصة حضور كل حفلة من مهرجان «بارادايز سيتي» لنحو 400 شخص،وهو الحد الأقصى المسموح به للتجمعات في الهواء الطلق. وسيتوزعون على قوارب يتسع كل منها لثمانية أشخاص.

ويجمع المهرجان في الأوقات العادية نحو عشرة آلاف شخص يومياً في حديقة قصر ريبوكور، على بعد حوالي 20 كيلومتراً من بروكسل.

وقال أنطوان دو برادانديرد، أحد منظمي المهرجان «فكرنا في طريقة» لإقامة المهرجان هذه السنة رغم القيود المفروضة. وأضاف «ارتأينا أن القوارب يمكن أن تكون مثالية» نظراً إلى أنها تتيح الحفاظ على التباعد الجسدي.

وتابع "مهرجاننا هو الأول بحضور جمهور في بلجيكا منذ رفع الحجر المنزلي، وبالتالي أظهر الناس حماسة كبيرة لحضور حفلاته ومشاهدة الفنانين يعزفون".

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