اكتشاف مواقع لسكان أستراليا الأصليين للمرة الأولى

المصدر: (سيدني - أ ف ب)

كشف علماء آثار للمرة الأولى عن مواقع قبالة السواحل الأسترالية، كان يستوطنها السكان الأصليون، ما يفتح الطريق أمام اكتشاف مستوطنات بشرية قديمة، تغمرها المياه منذ نهاية العصر الجليدي الأخير.

وبيّنت نتائج الأبحاث التي نُشرَت أمس في مجلة «بلوس وان» العثور على عمق مترين تحت سطح البحر، قبالة السواحل الغربية للبلاد، على مئات الأدوات الحجرية القديمة، التي صنعها قبل سبعة آلاف سنة على الأقل سكان أستراليا الحالية الأصليون. كذلك عُثِرَ على عمق 14 متراً في موقع آخر قريب على آثار أنشطة بشرية، تعود إلى 8500 سنة على الأقل.

ولم يستبعد علماء الآثار أن يكون الموقعان المذكوران أقدم مما أظهرت الآثار المكتَشَفَة.

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