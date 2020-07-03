شقة رأى فيها غيفارا النور للبيع

المصدر: (روزاريو - أ ف ب)

وضعت قيد البيع الشقة التي ولد فيها رمز الثورة الكوبية الأرجنتيني إرنستو تشي غيفارا والتي تجتذب آلاف السياح في مدينة روزاريو الأرجنتينية.

وتقع الشقة في الطابق الثاني من مبنى يضم خمسة طوابق في وسط هذه المدينة التي تبعد حوالي 340 كيلومتراً شمال العاصمة بويونس أيريس، وهي واسعة من النمط البورجوازي، لم تتغير مع الزمن.

ويملك الشقة الآن رجل الأعمال الأرجنتيني فرانسيسكو فاروخيا الذي يعيش في البرازيل. وكان فاروخيا يعتزم تحويل المكان مركزاً ثقافياً، لكنّ هذا الفكرة لم ترَ النور. وقال فاروخيا لوكالة فرانس برس إن عروضاً لشراء الشقة وردت «من دول عدة»، ممتنعاً عن كشف السعر المحدد لبيعها. وتبلغ مساحة الشقة 220 متراً مربعاً، وتحوي صوراً لـ«تشي» من مختلف مراحل حياته، بدءاً بالأشهر الأولى بعد ولادته.

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