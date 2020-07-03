ناسا تطوّر عطر الفضاء

المصدر: (دبي - البيان)

طورت ناسا رائحة الفضاء في المختبر للمساعدة في تدريب رواد الفضاء قبل الانطلاق إلى المدار، ولكن الرائحة ظلت تستخدم فقط في عمليات التدريب لحوالي عقد من الزمان، حتى الآن، حسب موقع روسيا اليوم.

وإذا كنت تتساءل حول ما قد تكون عليه رائحة الفضاء، فإن الفرصة أصبحت متاحة لمثل هذه التجربة، حيث طورت شركة عطراً يحمل اسم Eau de Space، مستوحى من السجلات المجمعة الثابتة لرواد الفضاء الذين وصفوا الرائحة بأنها مزيج من رائحة البارود، ورائحة شريحة لحم محروقة، ورائحة التوت، ورائحة الشراب الكحولي «الرم». ومع ذلك، تم تحسين الروائح ويمكن استخدامها بأمان. وذكرت شبكة «سي إن إن» أن ستيف بيرس، الكيميائي ومؤسس شركة Omega Ingredients، وهي شركة أمريكية تركز على "إنشاء نكهات ومكونات طبيعية راقية، تعاقد مع وكالة ناسا في عام 2008 لتصنيع رائحة الفضاء في المختبر.

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