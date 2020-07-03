إرشادات أمريكية لتطوير لقاحات «كوفيد 19»

المصدر: دبي - نهى حوّا

قدمت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية إرشادات جديدة بشأن تطوير لقاحات لمرض (كوفيد 19)، حددت فيها كهدف رئيسي، أنها تتوقع من أي لقاح أن يقي 50% على الأقل من الأشخاص المطعمين، أو يخفف من شدة مرضهم. وأفادت إدارة الدواء والغذاء في بيان صحافي، نقلاً عن موقع «كونتيجون لايف»، أن التوصيات الجديدة تهدف إلى مساعدة شركات الطب الحيوي في الحصول على تراخيص لقاح آمن وفعال.

وقال البيان: «تمتلك وكالة الدواء والغذاء الخبرة العملية لتقييم أي مرشح للقاح (كوفيد 19) محتمل بغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة لإنتاج أو إدارة اللقاح. وهذا يشمل تكنولوجيات مختلفة مثل «الحمض النووي» و«الحمض النووي الريبي»، والبروتينات، واللقاحات الموجهة للفيروسات والتي يتم تطويرها من قبل الشركات المصنعة للقاحات التجارية وغيرها من الكيانات».

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