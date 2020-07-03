متحف الفضاء في موسكو يفتح أبوابه للزوار

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن الموقع الرسمي لعمدة مدينة موسكو، عن إعادة افتتاح متحف الفضاء في المدينة، بعد أن أغلقت أبوابه للزوار لمدة، بسبب الإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا»، حسب موقع روسيا اليوم.

وقال بيان صادر عن الموقع «عاود متحف موسكو للفضاء افتتاح أبوابه للزوار، زيارة المتحف، ستتم عن طريق شراء التذاكر الإلكترونية، التي يمكن طلبها عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للمتحف على الإنترنت، الزيارات حالياً ستتم ضمن شروط محددة، وسيستقبل الزوار في مجموعات ذات أعداد معينة..

على الزوار القدوم إلى المتحف قبل الموعد المحدد في البطاقة بـ 10 دقائق، لتجهيز أنفسهم، واتخاذ إجراءات الوقاية الشخصية، داخل المتحف، يجب أن يحافظ الزوار على التباعد في ما بينهم، لمسافة متر ونصف المتر، أو مترين».

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