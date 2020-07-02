شقة تشي غيفارا معروضة للبيع

المصدر: أ ف ب

وضعت الشقة التي ولد فيها رمز الثورة الكوبية الأرجنتيني إرنستو "تشي" غيفارا قيد البيع، التي تجتذب آلاف السياح في مدينة روزاريو الأرجنتينية.

وتقع الشقة في الطبقة الثانية من مبنى يضم خمس طبقات في وسط هذه المدينة التي تبعد نحو 340 كيلومتراً شمال العاصمة بويونس أيريس، وهي واسعة من النمط البورجوازي، لم تتغير مع الزمن.

ويملك الشقة راهناً رجل الأعمال الأرجنتيني فرانسيسكو فاروخيا الذي يعيش في البرازيل. وكان فاروخيا يعتزم تحويل المكان مركزاً ثقافياً، لكنّ هذا الفكرة لم ترَ النور.

وقال فاروخيا لوكالة فرانس برس إن عروضاً لشراء الشقة وردت "من دول عدة"، ممتنعاً عن كشف السعر المحدد لبيعها.

وتبلغ مساحة الشقة 220 متراً مربعاً، وتحوي صوراً لـ"تشي" من مختلف مراحل حياته، بدءاً بالأشهر الأولى بعد ولادته، وصولاً إلى تلك الصورة الشهيرة التي التقطها له المصور ألبرتو كوردا، وباتت رمزاً للثورة الكوبية، وفيها يبدو طويل الشعر وملتحياً، يعتمر قبعة عسكرية خضراء.

وصنف المبنى موقعاً تاريخياً، وهو يُعتبر المحطة الرئيسة في "مسار تشي" الذي اعتمدته بلدية المدينة، ويشمل المواقع التي طبعت السنوات الأولى من حياة إرنستو غيفارا.

لكنّ زيارة الشقة غير مفتوحة للجمهور العريض، ولم تُتَح إلا لعدد من الشخصيات.

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