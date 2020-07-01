كمامات الوجه تحمي زبائن صالون

المصدر: إعداد: نهى حوّا

التقى اثنان من مصففي الشعر في الولايات المتحدة، مع 140 زبوناً وستة عاملين داخل صالون تجميل، قبل أن يعلموا بإصابتهم بكوفيد 19، وقد تبين لاحقاً أنهم لم ينقلا الفيروس إلى أي من هؤلاء الذين اجتمعوا بهم، وفقاً لما أفاد به بيان صادر عن دائرة الصحة في مقاطعة سبرينغفيلد-غرين، بميسوري.

وكتب زبون الصالون الصحافي ستيف بوكين، عن تجربته في الصالون في منتصف مايو في مجلة «سبرينغفيلد نيوز ليدز»، قائلاً: «لم أكن أعتقد أنه بالإمكان قص الشعر مرتدياً الكمامة، لكن مصفف الشعر طلب مني إمساك الكمامة عند قص شعري على الجانبين».

وبعد معرفة بوكين بإصابة مصففي الشعر، خضع للاختبار، للتأكد من عدم إصابته. وقد عرضت دائرة الصحة في المقاطعة، تقديم 140 اختباراً لزبائن الصالون، بالإضافة إلى ستة موظفين، وقد خضع بالإجمالي 46 شخصاً للاختبار. قال بوكين إنه تلقى نتائج الاختبار أخيراً، وكان سلبياً، كما اختبارات الـ 46 الآخرين. وكانت قد مرت فترة الحضانة.

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