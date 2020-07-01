كوريا الجنوبية تسمح رسمياً للمجندين باستخدام الهاتف المحمول في الثكنات

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إنه تم السماح للمجندين الذين يحملون الرتب وضباط الصف في الجيش رسميًا باستخدام هواتفهم المحمولة بعد العمل بدءا من اليوم الأربعاء بعد فترة تجريبية مدتها عام، وفق "يونهاب".

منذ أبريل من العام الماضي، سمحت كوريا الجنوبية لجميع المجندين باستخدام الهواتف المحمولة على أساس تجريبي لمراقبة الآثار الجانبية المحتملة.

وكان في السابق، قد تم حظر استخدام الهاتف المحمول لمنسوبي الجيش داخل المخيمات بدعوى أسباب أمنية.

بموجب اللوائح المعدلة، يُسمح للمجندين الآن باستخدام هواتفهم الفردية في جميع الأماكن الموجودة في القاعدة، باستثناء المناطق عالية التأمين، من الساعة 6 مساءً وحتى 10 مساءً في أيام الأسبوع، ومن الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

ولا يزال ممنوعًا التقاط الصور أو مقاطع الفيديو أو تسجيل الصوت.

بعد التشغيل التجريبي، قالت الوزارة إن السماح باستخدام الهاتف المحمول كان له عدد من الآثار الإيجابية على المجندين، مثل مساعدتهم على التكيف بشكل أفضل مع الحياة العسكرية والسماح لهم بمواصلة التطوير الذاتي أثناء الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقالت الوزارة إنه لمنع تسرب محتمل للأسرار العسكرية، تم إدخال نظام جديد للرقابة الأمنية وأنظمة العقاب، مضيفة أنه لم تحدث مثل هذه الحوادث للتسرب خلال فترة الاختبار.

وقالت الوزارة إنها تعتزم تقديم خدمات تعليمية واستشارية متنوعة لمنع الآثار الجانبية المحتملة، مثل دخول الجنود لصالات القمار أو المواقع الضارة الأخرى.

وكانت الوزارة قد قالت: "سنتعامل بصرامة مع أي خرق للوائح وسنواصل بذل الجهود لخلق ثقافة مستقرة لاستخدام الهواتف المحمولة".

وبموجب القانون، يتعين على جميع الرجال الكوريين الجنوبيين القادرين على الخدمة العسكرية أداء الخدمة العسكرية لمدة عامين تقريبًا في بلد يواجه كوريا الشمالية عبر أحد أكثر حدود العالم تحصينًا. ويعاقب المخالفين بالسجن.

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