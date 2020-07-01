85 مليون دولار للوحة بيعت «عن بُعد»

المصدر: (نيويورك - د ب أ)

بيعت لوحة ثلاثية للفنان البريطاني ـ الأيرلندي فرانسيس بيكون مقابل حوالي 85 مليون دولار في مزاد أجري عبر الإنترنت مساء أول من أمس.

وصل المزاد إلى نهايته بعد حرب أسعار استمرت 10 دقائق بين اثنين من المشترين المحتملين، حيث كان الأول يقدم عرضه عبر الإنترنت والثاني يشارك عبر الهاتف، بحسب صالة سوثبي للمزادات. وفاز المشارك عبر الهاتف والذي لم يتم الكشف عن هويته باللوحة مقابل 6ر84 مليون دولار.

كانت صالة المزادات تتوقع وصول سعر اللوحة إلى حوالي 60 مليون دولار فقط. يذكر أن فرانسيس بيكون رسم لوحته الثلاثية في عام 1981 بإلهام من مسرحية «أوريستيا» وهي من التراجيديات اليونانية القديمة التي كتبها الشاعر إسخيلوس. وفي عام 1984 اشترى جامع التحف النرويجي هانز راسموس أستروب اللوحة لتظل جزءاً من متحفه حتى تم بيعها أمس.

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