منع امرأة من الإنجاب بعد 44 طفلاً

المصدر: (دبي - البيان)

ذكر أطباء أنهم اتخذوا إجراءات لمنع أوغندية من إنجاب المزيد من الأطفال بعد إنجابها 44 طفلاً وهي في سن السادسة والثلاثين.

وبحسب مواقع إخبارية، فإن المرأة، وتدعى مريم ناباتانزي (40 عاماً) تعاني حالة وراثية نادرة جعلتها تنجب مجموعات من التوائم، 5 مجموعات تضم توائم رباعية، و4 مجموعات من التوائم الثلاثية، و6 مجموعات من التوأم الثنائي، ليصبح عدد أبنائها 44 طفلاً، ما جعل السكان المحليين يطلقون عليها لقب «المرأة الأكثر خصوبة في العالم».

وفي سبيل تقنين نسلها، حذر الأطباء الأم من أن وسائل تحديد النسل مثل حبوب منع الحمل، يمكن أن تسبب لها مشكلات صحية خطيرة لأن حجم مبيضيها كبيران بشكل غير عادي، وهو غالباً الأمر الذي جعلها تستمر في حالات الولادة الفريدة. ونقلاً عن صحيفة «ميرور»، فإن الأم، وكنتيجة نهائية، اتجهت لإجراء استئصال الرحم كمساعدة طبية لازمة لمنعها من إنجاب المزيد من الأطفال.

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