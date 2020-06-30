فتاة تؤدي خدعاً ومراوغات مذهلة بكرة السلة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تؤدي فتاة أميركية بعمر 12 عاماً ألعاباً بهلوانية بكرة السلة مذهلة حقاً، كما يظهر في مقطع فيديو نشرته إحدى الصحف الأميركية الرقمية، أخيراً.

بدأت موهبة الفتاة، كارولينا راميريز، تظهر في رياضة كرة السلة في سن السادسة، وقد أصبحت الآن متمكنة من إداء العديد من الخدع والمراوغات بالكرة.

وفي مقطع الفيديو تصور كارولينا نفسها داخل مسقط رأسها في ستورات، بفلوريدا، وهي تؤدي خدعاً مثيرة مثل تمرير كرتين عبر حلقة أثناء قفزها بالعصا، وذلك قبل أن تنتقل بسلالة إلى روتين المراوغة بالكرة.

قال والدها الفخور بها، أورلاندو راميريز: "بدا واضحاً في سن السادسة أن كارولينا لاعبة موهوبة بعد ممارستها كرة السلة منذ أن كانت في الرابعة من عمرها"، مشيراً إلى أنها تؤدي خدعاً كثيرة عبر التمرين لساعات وتحدي نفسها.

تستمتع كارولينا بالدخول في منافسات بكرة السلة ضد أطفال غيرها أيضاً. وعن مستقبل كرة السلة، قال والدها: "تساعدها في التقرب من تحقيق أهدافها. فكرة السلة هي مجرد منصة ستفتح دروباً عدة في حياتها".

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