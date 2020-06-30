عمل ضائع ينشر لمؤلفة رواية "نساء صغيرات" بعد 171 عاماً

المصدر: إعداد: نهى حوّا

من المقرر أن ينشر قريباً، عمل ضائع للروائية الأميركية، لويزا ماي ألكوت، والتي تعد روايتها "نساء صغيرات" الصادرة عام 1868، بين أشهر أعمالها.

القصة الجديدة بعنوان "يوميات العمة نيلي" ألفتها الكاتبة بعمر 17 عاماً ولم تكملها ابداً، ويجري نشرها الآن بعد مرور 171 عاماً على تأليفها.

ووفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، كانت المجلة الأدبية الأميركية "ذا ستراند" تسعى وراء عدد من الكتاب لاستكمالها، وقد وصفتها بأنها مخطوطة من 44 صفحة وتمتاز بـ "بصيرة حادة من الناحية النفسية"، وقد تم تأليفها من وجهة نظر امرأة غير متزوجة مسؤولة عن رعاية قريبتها.

وكانت ألكوت قد ألفت اليوميات في عام 1849، استهلتها الكاتبة بعيد الميلاد الأربعين لساردة القصة، وصولاً إلى يوم صيفي مشرق بين الغابات والتلال" وما تبعه من حفل راقص. وهي تضم حوالي 9 آلاف كلمة مع تسعة مدخلات منفصلة، وتشكل جزءاً من مجموعة أوراق الكاتبة المحفوظة في مكتبة بجامعة هارفرد.

ويذكر أن روايتها "نساء صغيرات" تم تحويلها إلى فيلم سينمائي فاز بجائزة أوسكار العام الماضي.

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