بالفيديو.. شفاء مسنّة سورية من كورونا بمستشفى الرحبة

المصدر: البيان الإلكتروني

قبل أيام معدودة ذهبت الحاجة السورية / نور حمدي إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي لإجراء فحوص من مشاكل كانت تعاني منها في الجهاز البولي، وكأن قدر الله ساقها ليتم اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، حيث تم تحويلها إلى مستشفى الرحبة، الذي تلقت فيه العناية الفائقة وقدم لها العلاج اللازم لحالتها، والذي يتناسب مع عمرها البالغ 93 عاماً.

وبفضل من الله عز وجل، ومن ثم بفضل الرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين قدمتهما الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية في مستشفى الرحبة، منَّ الله عليها بالشفاء وخرجت من العناية المركزة، لتواصل رحلة الاستشفاء.

"شكراً لأصحاب السمو الشيوخ، شكراً لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً"، بهذه الكلمات، عبرَّ ابنها الذي يقيم في الإمارات منذ نحو 40 عاماً، عن فرحته بشفاء والدته، متمنياً لدولة الإمارات العزة، وأن يديم الله عليها الأمن والأمان، وأن يحفظ قادتها للرعاية التي يقدمونها للجميع من دون تمييز بين مواطن ومقيم.

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