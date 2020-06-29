عطر بـ «رائحة الفضاء»

المصدر: إعداد - اليازية البدواوي

هل تساءلت يوماً كيف ستكون رائحة الفضاء، قد تكون الإجابة في ثنايا عطر جديد صمم لذات الغرض، حيث أطلق مؤخراً عطر باسم «سبيس» (بمعنى الفضاء) بغية جلب أو تقديم لمحة عن الرائحة خارج حدود الأرض. وفقاً لموقع «سي إن إن»، فقد تم تطوير العطر من قبل ستيف بيرس، عالم كيميائي ومؤسس شركة أوميغا إنغريدينتس، وهي شركة تركز على «إنتاج مكونات ونكهات طبيعية بجودة عالية من أجل صناعة المواد الغذائية والمشروبات». وقال مات ريتشموند مدير إنتاج عطر «سبيس»، إن وكالة «ناسا» سبق وتعاقدت مع بيرس عام 2008 لإعادة تصميم «رائحة الفضاء»، وقد استغرقه الأمر حوالي أربع سنوات.

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