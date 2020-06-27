«ناسا» تبحث عن حلول تتحدى جاذبية القمر

المصدر: واشنطن - أ ف ب

دعت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» المبتكرين في أنحاء العالم، إلى المساهمة في حل المشكلات التي تواجهها مركباتها الفضائية المستقبلية التي ستحط على سطح القمر، كجزء من خططها للعودة إلى القمر بحلول العام 2024 في إطار مهمة «أرتميس». ومن أبرز تلك المشكلات، مشكلة الجاذبية الصغرى، وأيضاً الجاذبية القمرية.

وسيحصل التصميم الفائز على 20 ألف دولار، فيما سيكافأ التصميم الثاني بـعشرة آلاف دولار، والتصميم الثالث بخمسة آلاف دولار.

كما يتم أيضا تشجيع الأولاد دون سن 18 عاماً على التقدم في فئة «الصغار».

ووضعت وكالة ناسا شروطاً خاصة لهذا التحدي في اجتذاب أساليب جديدة ومختلفة بشكل جذري لحل بعض المشكلات التي تواجهها.

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