«ديزني» تجدد لعبتها لعيون أميرة سمراء

المصدر: لوس انجليس - رويترز

قالت شركة والت ديزني، أول من أمس، إنها ستجدد لعبة الملاهي «سبلاش ماونتن»، لتصبح عن «تيانا»، أول أميرة ببشرة داكنة بين أميرات شركة الترفيه، ونجمة فيلم الرسوم المتحركة «الأميرة والضفدع» الذي صدر في عام 2009.

جاء الإعلان بعد انتقاد الفكرة الحالية للعبة والمستندة إلى فيلم «أغنية الجنوب» لعام 1946. وهناك عريضة حديثة على الإنترنت تتهم الفيلم بالترويج لأفكار عنصرية نمطية.

وقالت ديزني في منشور، إنها ستجري «إعادة تصور كاملة قريباً» لـ«سبلاش ماونتن» بقصة محورها الأميرة «تيانا».

وأضافت الشركة: «تيانا امرأة عصرية وشجاعة وقوية تسعى وراء أحلامها ولا يحيد نظرها عما هو مهم حقاً. إنها قصة رائعة تتضمن شخصية رئيسة قوية».

وتعيد شركات في هوليوود ومن بينها ديزني النظر في أعمال من الماضي في ضوء تجدد مطالبات بالعدالة العرقية في أعقاب مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد عناصر من الشرطة خلال اعتقاله بمدينة منيابوليس.

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