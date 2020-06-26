حجران جعلاه مليونيراً

المصدر: دار السلام - أ ف ب

أصبح عامل منجم تنزاني، مليونيراً، بعد اكتشاف اثنين من أكبر أحجار «التنزانيت» الثمينة في البلاد، وبيعها للحكومة.

وقد عثر سانينيو كوريان لايزر (52 عاماً)، على الحجرين اللذين يبلغ وزنهما 9.27 و5.1 كيلوغرامات، في تلال ميريراني (شمالي تنزانيا)، وهي منطقة سيّجها الرئيس جون ماغوفولي في عام 2018، لوقف تهريب الأحجار الكريمة.

وباعهما للحكومة، مقابل ما يعادل 3,3 ملايين دولار. وتم العثور على التنزانيت للمرة الأولى، في سفوح كليمنغارو في عام 1967، ومنطقة مانيارا في شمالي تنزانيا، هي المكان الوحيد المعروف، الذي يضم هذه الأحجار، التي يرغب في الحصول عليها تجار المجوهرات، لبريقها الأزرق البنفسجي الرائع. وقال وزير التعدين، دوتو بيتكو، خلال الحفل الذي أقيم لهذا الاكتشاف في مانيارا، أمس، إن الحجرين هما أكبر الحجارة التي عثر عليها في البلاد حتى الآن.

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