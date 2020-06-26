إعادة فتح برج إيفل دون مصاعد

المصدر: باريس - د ب أ

استقبل برج إيفل في باريس، أمس، الراغبين في تسلق مئات الدرجات خلال يوم صيفي حار، في حال تجاوز سنهم 11 عاماً، بشرط إلزامهم باستخدام قناع وجه.

ويُشار إلى أنه ليس من المقرر أن يتم إعادة استخدام المصاعد في البرج، الذي استقبل في العام الماضي أكثر من 6 ملايين زائر، ولكن تم إغلاقه في منتصف مارس الماضي، بسبب قيود الإغلاق المفروضة في البلاد، لاحتواء أزمة فيروس «كورونا» المستجد، حتى الأول من يوليو المقبل.

وفي الوقت نفسه، سيظل الزائرون قادرين على تسلق 674 درجة، تؤدي بهم إلى الطابق الثاني، الذي يقع على ارتفاع 115 متراً فوق سطح الأرض.

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