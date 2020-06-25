«الحموضة» تهدد المحار بالانقراض

المصدر: إعداد: نهى حوّا

حذر باحثون في جامعتين أوروبيتين، أخيراً، من إمكانية انقراض المحار، بأنواعه المختلفة، من اللافقاريات المائية، في المحيط المتجمد الشمالي، بسبب زيادة الحموضة الناجمة عن التغير المناخي. وقد عزا الباحثون ذلك، إلى نتائج دراستهم للمحيط المتجمد الشمالي، والتي أظهرت أنه سيمتص ثاني أكسيد الكربون بنسبة أكثر من المتوقع في السنوات الثمانين المقبلة، ما سيزيد من حموضة المياه، مشيرين إلى أن ذلك من الممكن أن يقضي على الكائنات البحرية، مثل المحار والقنافذ وفراشات البحر، بتذويب هياكلها الكلسية وأصدافها.

أما سبب امتصاص المحيط المتجمد الشمالي لمزيد من ثاني أكسيد الكربون، فيعود لظروفه الملائمة، لتشكيل ما يسمى بالمياه العميقة، وفقاً للعلماء. ويحدث هذا الأمر، عندما تنخفض درجة حرارة الهواء، وتصبح مياه سطح المحيط مالحة للغاية، ما يجعل المياه أكثر كثافة، فيزداد نقل ثاني أكسيد الكربون إلى أعماق المحيط.

قال المعد الرئيس للدراسة، الدكتور جينس ترهار، في جامعة برن بسويسرا، لـ«ديلي ميل» البريطانية: «أظهرت النتائج التي نشرت في دورية «نايتشور»، أن المحيط المتجمد الشمالي، سوف يستوعب 20 % أكثر من المتوقع من ثاني أكسيد الكربون خلال القرن الـ 21، وأن الحموضة قد تضرب «ملاجئ الكائنات في الأعماق».

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