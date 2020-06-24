تسريحات شعر جديدة تلائم كمامة الوجه

المصدر: إعداد: نهى حوّا

شكلت كمامة الوجه تحدياً جديداً لمصففي الشعر، الذين كانوا يبحثون أخيراً، عن تسريحة شعر على الموضة تدور تحديداً حول تلك الأقنعة التي ستبقى معنا لفترة غير معروفة، فجاءتهم المساعدة من شركة منتجات للشعر مقرها في كيوتو.

وكانت شركة، غامو كانساي، وفي رد على طلب من أحد زبائنها، قد اتجهت لموقع "انستغرام" طالبة من مصففي الشعر مشاركة صورة أو فيديو عن تسريحة شعر تلائم كمامات الوجه، فوصلها أكثر من 800 منشور، بما في ذلك رسائل وصور ومقاطع فيديو مع تفصيل للتقنيات المستخدمة، وفقاً لصحيفة " اساهي شينبون" اليابانية.

ومن بين المشاركين، كان هناك سبعة من العاملين المشهورين في التجميل تعليقاتهم على تسريحات ملفتة للنظر. وقد كتب أحدهم: "هذا الجزء المتماوج رائع، فيما أشاد مصفف شعر آخر: "أسلوبك عدائي للغاية".

ومن بين الذين تميزوا بإبداعاتهم، ريسا يوشيهارا، مصففة الشعر التي تبلغ من العمر 28 عاما من أوساكا. وقالت يوشيهارا انها بدأت التفكير بتسريحات شعر تلائم الكمامات منذ أبريل بعد أن لاحظت تزايداً في اعداد الناس الذين يرتدون الكمامات.

وتتبنى يوشيهارا في تسريحتها أسلوباً معقوصاً، لا سيما وأن زبائنها تركوا شعرهم ينمو بدلاً من المخاطرة في رحلة إلى صالون التجميل.

هذه التسريحة التي ابتكرتها يوشيهارا تتيح ترتيب الشعر الكثيف حتى بطريقة أجمل، وقد تركت مصففة الشعر الغرة طويلة لكي تبدو عيني الزبائن تبدو أكبر حجماً.

وأوضحت يوشيهارا: "يمكن للكمامة أن تغطي النصف السفلي من الوجه مما يجعله يبدو أصغر حجماً، وأنا اردت التشديد على جاذبية العينين لإضفاء أجواء لطيفة، كما أن تصفيفة شعري مرتبة بطريقة يمكن من خلالها رؤية جزء من الجبين".

وأشارت مصففة الشعر أنها شاركت افكارها على "انستغرام" لأن الفكرة كانت رائعة، وقد انتشرت بسرعة، حيث يمكن حتى للناس العاديين الاستمتاع بها، وقد علقت بالقول: "كان لطيفاً رؤية العديد من صالونات التجميل تشارك، فأنا أحب ان نشارك إيجابيتنا بين الناس".

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