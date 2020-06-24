آلاف الصور الاحترافية بعدسة عاملة تنظيف

المصدر: (إعداد ـ نهى حوّا)

على مدى سنوات، كانت إحدى عاملات التنظيف في مدرسة بالصين، تلتقط بكاميرتها صوراً لجمال الطبيعة الريفية في قريتها شينزو، التي استقرت فيها أخيراً بعد تقاعدها في محافظة كيانغ المستقلة بمقاطعة سيشوان.

وتمكنت من التقاط آلاف الصور التي يمكن مقارنتها بصور مصورين محترفين، على الرغم من أن العاملة، نان موشي، لم تدرس التصوير يوماً. أعمالها، أخيراً، لاقت رواجاً لدى السياح الذين جذبهم استكشافها للمشهد الريفي في الصين. وقد احتفت صحيفة «تشاينا ديلي» ببعض الصور التي التقطتها عن قريتها، والتي توثق الطبيعة عبر فصولها الأربعة.

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