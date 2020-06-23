بريطانية تتفاجأ بأنها حامل عند لحظة الولادة فقط!

المصدر: البيان الإلكتروني

تمر المرأة في عدة مراحل خلال فترة الحمل، ويطرأ عليها تغيرات نفسية وصحية وجسدية، ولكن هذه التغيرات يبدو أنها لم تمر على البريطانية غرايس، أو أنها لم تلاحظها.

ففي حالة فريدة من نوعها كشفت أم لأربعة أطفال، أنها لم تكن تعلم بأنها حامل، وأنجبت طفلة سليمة في الحمام بشكل مفاجئ.

ونقل موقع "اليوم السابع" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت غرايس التي تبلغ من العمر 32 سنة، وجيمس ميخيم الذي يبلغ من العمر 34 سنة، مصرين على أن يكون لديهم ثلاثة أطفال فقط، حتى استيقظت الأم في الساعات الأولى من الصباح لتناول الأدوية المسكنة المعتادة لها لتخفيف المغص وتناول كوب من الشاي، لأنها كانت تشعر بآلام شديدة في منطقة الحوض.

ولم تكن جرايس التي كانت على وشك الولادة، تعلم أنها كانت حاملًا في الأسبوع السابع والثلاثين تقريباً، ولم يكن لديها نتوءا ملحوظًا، وكانت تتناول حبوب منع الحمل ولديها فترات حيض عادية، ولكن عندما جلست على المرحاض، شعرت بألم شديد واضطرابات وصرخة نتيجة الألم.

جاء زوجها وابنهما الأكبر يركضان إلى الحمام لأنهما ظنّا أنها تتعرض "لهجوم ما"، حيث صاحت الأم لهم للاتصال بسيارة إسعاف لأنه كان هناك "شيء قادم".

وقالت الأم: "عندما ذهبت إلى الحمام، لم أشعر أنني سأضع طفلا، قد تعرضت لثلاث حالات حمل سابقة، وأعرف كيف يبدو الأمر، كان هناك تدفق كبير ثم كان هناك ضغط وكتلة في الأسفل، عرفت بعد ذلك ما كان يحدث وذهلت، كل ما أتذكره هو التفكير.. يا إلهي، هل هذا يحدث حقًا؟".

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