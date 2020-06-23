مصرية تلد 5 توائم في عملية ناجحة

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم عملية جراحية نادرة لسيدة مصرية وضعت 5 توائم بصحة جيدة.

وأجرى الدكتور أحمد عبد المالك، استشاري النساء والولادة ونقيب الأطباء بالبحر الأحمر، حسبما نشرت صحيفة "المصري اليوم"، عملية جراحية قيصرية ناجحة، في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الغردقة، لسيدة في العقد الثالث من العمر، أنجبت 5 توائم، بينهم 3 من الذكور و2 من الإناث، بعد حمل في منتصف الشهر السابع وبصحة جيدة.

وتم وضع الأطفال الخمسة بالحضانات، ويتراوح وزن الأطفال بين 900 غرام وكيلوغرام.

وأكد عبد المالك أنه كان يتابع حالة الأم خلال فترة الحمل، وأنه سبق لها الحمل والولادة مرتين، وأنها بحالة صحية جيدة.

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