«الفأر الدخاني» المهدد بالانقراض نجا من حرائق الغابات

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

بعد فترة من الترقب، ظهر، أخيراً، في حديقة كوشيوزكو الوطنية بأستراليا، الفأر «سموكي» المهدد بالانقراض، حيث بدا بصحة جيدة بعد أن كان يخشى من انقراض أنواعه المحلية في المنطقة خلال أزمة حرائق الغابات في الصيف.

وكانت مجموعة من كاميرات استشعار الحركة قد سجلت في الأسابيع الخمسة الماضية صوراً لهذا الفأر الذي يزن 50 غراماً، في سبعة مواقع محترقة في جنوب نيو ساوث ويلز.

ووفقاً لصحيفة «غارديان» البريطانية، أثار مشهد الفأر مشاعر الارتياح لدى جماعات الحفاظ على الطبيعة في أستراليا.

وقد أعرب وزير البيئة في نيو ساوث ويلز، مات كين، عن تلك المشاعر قائلاً: «كنا نخشى الأسوأ، بعد احتراق أكثر من 90% من موائلها»، مضيفاً: «كانت لحظة سعيدة معرفة أن حيواناً محلياً مهدداً بالانقراض قد نجا».

وكان مكتب البيئة في نيو ساوث ويلز قد ثبت 58 كاميرا لمراقبة الحياة البرية، بعد الحرائق التي دمرت المنطقة خلال فصل الصيف. وقد عثر على الفأر في منطقتين بنيو ساوث ويلز، في منطقة نوليكا في أقصى الساحل الجنوبي، وفي حديقة كوشيوزكو الوطنية بأستراليا، إلى جانب أجزاء من فكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية.

وكانت المخاوف على النوع قد ازدادت في الصيف بعد أن نفق 9 فئران مأسورة على بعد 50 كيلومتراً من موقع الحريق، بسبب تنشق الدخان.

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