بِراً بوالديه.. يبحر وحيداً 85 يوماً للقائهما بعد منع السفر

المصدر: إعداد: فاتن صبح

«المهمة أنجزت!» بعبارة الانتصار هذه أعرب البحار الأرجنتيني خوان مانويل باليسترو عن فرحة الوصول لرؤية والديه المسنين بعد أن اجتاز المحيط وحيداً في مركب متواضع، عندما منعه الفيروس من السفر جواً من البرتغال.

لم يصدق باليسترو نفسه وهو يصرخ من على رصيف الميناء في بلدته في ماريه دير بلاتا «لقد نجحت!»، وقد أفلح البحار البالغ من العمر 47 عاماً بالفعل من إتمام رحلة شاقة استمرت لـ85 يوماً على متن مركب «سكوا» الذي لا يتعدى طوله 9 أمتار.

وتمكن من وضع قدميه على اليابسة بعد اجتيازه اختبار «كوفيد 19» وهرع لملاقاة والدته نيلدا (82 عاماً) ووالده التسعيني كارلوس.

وصرح المغامر لموقع «ساوث تشاينا مورننغ بوست»: «لقد حققت ما كنت أكافح من أجله منذ ثلاثة أشهر وتمكنت من أن أكون مع عائلتي لهذا السبب أتيت».

وكان يأمل أن يصل إلى الأرجنتين في 15 مايو الماضي ليتمكن من حضور عيد ميلاد والده، إلا أن الأمر لم يكلل، لكنه نجح بدلاً من ذلك من الاحتفال بعيد الأب مع العائلة.

وخطرت لباليسترو الذي يعمل في إسبانيا فكرة الذهاب في رحلة بحرية وحيداً بعد أن ألغيت الرحلات إلى الأرجنتين بسبب الجائحة، ولم تسمع العائلة أي خبر عنه طوال 54 يوماً، «لكننا كنا نعلم أنه عائد إلى المنزل، لم يكن لدينا أدنى شك في ذلك، لقد كان آتياً إلى ماريه دير بلاتا ليكون مع عائلته»، حسب أفراد العائلة.

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