اليعسوب بديلاً لمبيدات الحشرات

المصدر: إعداد: فاتن صبح

يعسوب واحد قادر على التهام مئات البعوض في اليوم، هذا ما كشفت عنه مجلة «سميثسونيان»، كما أنه قادر على اصطياد أنواع أخرى من البق الحامل للأمراض.

واستهلاك حتى 15% من وزن جسمه يومياً من البعوض الذي يشكل 90% من نظامه الغذائي.

وتشير مجلة «بوبيولار ميكانيكس» المتخصصة بالعلم والتكنولوجيا إلى أن اليعاسيب تتناول كتحلية أيضاً ذباب الغزلان والنمل الأبيض والذباب الأسود والبرغش الصغير وذباب الخيل، الأمر الذي يجعله بديلاً طبيعياً متاحاً لمبيدات الحشرات الكيميائية.

للطبيعة طريقتها الخاصة في التعامل مع الحالات، وتجسّد اليعاسيب وسيلة مهمة فيما يتعلق بالسيطرة على انتشار البعوض، حيث إنها تلتهم الحشرة ويرقاتها، وتشكل أفضل طريقة طبيعية لاجتذابها إلى حديقة المنزل للاستغناء عن استخدام المبيدات.

«لأنها تتربع عند أعلى سلم الحشرات المفترسة فإنها تحافظ على التوازن مع بقية الحشرات في حديقة المنزل»، تقول المزارعة كريستين كوك.

يمكن اجتذاب اليعاسيب إلى الحديقة بخطوتين بسيطتين تتضمنان بناء بركة صغيرة يمكن أن تقتصر على وجود برميل من المياه، وزراعة النباتات المفضلة لها التي تشمل عشبة البرك وغطاء نباتي يسمح بخروج اليرقات من البركة وزنابق الماء التي تعتبرها كوك مكان الولادة المفضل لبعض أنواع اليعاسيب. أضف إلى أنها تؤمن الظلال الضرورية وتمنع تفشي الطحالب.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز