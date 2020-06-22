قطار مغناطيسي فائق السرعة في الصين

المصدر: إعداد: نهى حوا

استُكملت، أخيراً، الاختبارات الأولية على قطار مغناطيسي معلق جديد فائق السرعة في الصين، والذي من المتوقع أن يقلص مدة الرحلة من شنغهاي إلى بكين من 5.5 إلى 3.5 ساعات، حيث تصل سرعته القصوى 600 كيلومتراً في الساعة.

ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي"، بأن القطار، وهو من تصميم وصنع مجموعة "سي إر إر سي تشينغداو سيفانغ" بمقاطعة شاندونغ، تم إرساله إلى مدينة شنغهاي، من أجل اختباره على سكة مغناطيسية تجريبية طولها 1.5 كيلومتراً في جامعة تونغجي.

وقد أفاد نائب كبير المهندسين في الشركة، دينغ ساسان، إن النموذج الأولى أكمل 200 مهمة اختبار ضمن سبع فئات، وأن كل المؤشرات الرئيسية حققت متطلبات التصميم.

يعرف عن الشركة المصنعة المملوكة من قبل "شركة السكك الحديد الصينية ذات الأسهم المتداولة العامة"، بأنها شركة رائدة في تكنولوجيا القطارات بنظام "ماغليف"، وأنها حققت ابتكاراً تكنولوجياً هاماً في مجالات أساسية كالتوقف والجر والاتصال والتحكم، وذلك بعد ثلاث سنوات من البحث والتطوير بالشراكة مع 30 شركة ومؤسسة.

كما يعرف عن نظام "ماغليف"، بأنه يستخدم المغناطيس الكهربائي لإبقاء القطار ممسكاً بقضبان سكك الحديد، ولأنه لا يوجد احتكاك بالسكة فإن القطار يمكنه أن يسير بهدوء وسلاسة.

ووفقاً لدينغ ساسان، حقق القطار في الاختبار ارتفاعاً ثابتاً عن السكة في ظروف مثالية، مؤكداً أن الاختبار ساعد في التحقق من أداء أجزائه الأساسية أثناء الحركة وفي جمع بيانات قيمة من أجل تحسين النماذج المستقبلية.

وكان قد تم إدراج نظام النقل "ماغليف " عالي السرعة كمشروع رئيسي من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا في الصين، مع التخطيط لتطوير نموذج أولي من خمس عربات.

وكان كبير المهندسين في الشركة قد قال في مايو، عندما تم الكشف عن النموذج الاولي لأول مرة: "القطار يطفو 10 ميلمتراً فوق قضبان السكة، وسيكون أسرع وسيلة نقل على مسافة 1500 كيلومتراً"، وتلك تمثل المسافة من بكين إلى شانغهاي، والتي يستغرق قطعها بالطائرة 4.5 ساعات، مع احتساب وقت التحضير، وحوالي 5.5 ساعات بالقطار السريع، فيما يمكن لقطار "ماغليف" قطعها بحوالي 3.5 ساعات.

وقد سبق لدينغ أن شارك في تطوير قطارات صينية عالية السرعة، بما في ذلك أسرع قطار في العالم "بوليت تراين" الذي يتمتع بسرعة قصوى تصل إلى 400 كيلومتراً في الساعة.

وتقوم شانغهاي بتشغيل أول نظام "ماغليف" تجاري في العالم، ويمتد على مسافة 30 كيلومترا بين مطار شانغهاي بودونغ الدولي إلى "سيتي سنتر" المدينة والذي افتتح في عام 2003. وتصل سرعته الى 430 كيلومتراً في الساعة.

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