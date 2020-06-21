«حلقة النار» في سماء أفريقيا وآسيا اليوم

المصدر: باريس - أ ف ب

من أفريقيا إلى الصين مروراً بالهند، سيحظى جزء صغير من البشرية اليوم، بامتياز مشاهدة «حلقة النار» وهي كسوف نادر للشمس.

يحدث الكسوف الحلقي عندما لا يكون القمر الذي يمر بين الأرض والشمس قريباً بما فيه الكفاية من كوكبنا لحجب ضوء الشمس تماماً، تاركاً حلقة رفيعة من الشمس مرئية.

وتحدث هذه الظاهرة كل عام أو اثنين، ولا يمكن رؤيتها إلا من مسار ضيق عبر الكوكب.

وستتزامن الظاهرة مع حلول أطول يوم في نصف الكرة الشمالي، خلال الانقلاب الصيفي، عندما يميل القطب الشمالي للأرض بشكل مباشر نحو الشمس.

مدة هذا المشهد المثير من «حلقة النار» قصيرة. إذ سيستمر الاصطفاف الدقيق للأرض والقمر والشمس مدة 38 ثانية فقط.

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