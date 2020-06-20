كسوف حلقي للشمس على الجزيرة العربية

المصدر: البيان الإلكتروني

تشهد الجزيرة العربية غدا الأحد 29 شوال كسوفا حلقياً للشمس هو الثاني على الجزيرة العربية خلال 6 أشهر .

ويصادف حدوث الكسوف مع أول أيام الصيف وأطول نهار في العام وهو اليوم الذي يسمى بالإنقلاب الصيفي حيث تصل الشمس لأقصى ميل لها شمالا.

ويمر مسار الكسوف الحلقي باليمن و أجزاء من الربع الخالي وسلطنة عمان ، حيث يبدأ من وسط أفريقيا وينتهي شرق آسيا على المحيط الهادي ، وفقط سكان المناطق التي يمر بها الكسوف يساهدونه حلقي بينما بفية المناطق تشاهده جزئي بنسب متفاوته .

وسيشاهد الكسوف في جميع مناطق السعودية بشكل جزئي إبتداء من الساعة ٧ صباحا تقريباُ وحتى الساعة ١٠ وستكون أعلى نسبة في جنوب المملكة حيث تكون قريبة جدا من مسار الكسوف الحلقي.

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