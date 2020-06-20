بيكاسو نجم أول مزاد في لندن بعد العزل

المصدر: لندن - أ.ف.ب

جمع مزاد استثنائي مكرس لبيكاسو، هو الأول الذي تنظمه دار «سوذبيز» في لندن بعد الرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق في بريطانيا، أكثر من ستة ملايين دولار، على ما أفادت دار المزادات وكالة فرانس برس. وجرى المزاد عبر الانترنت وهي طريقة تريد «سوذبيز» تطويرها أكثر منذ جائحة كوفيد 19. وشهد بيع 188 من أعمال الفنان الإسباني من رسوم وخزفيات وحتى ألواح ألوان استخدمها في إنجاز لوحات شهيرة بسعر 4.8 ملايين جنيه استرليني (ستة ملايين و128 ألف دولار). وبيعت خزفية تعود للخمسينات «إناء كبير مع نساء» بأعلى سعر مسجلة 435 ألف جنيه (540 ألف دولار) على ما أوضحت الدار.

وكانت أكثر من 200 قطعة معروضة للبيع من بينها حوالى 60 عائدة إلى مجموعة حفيدة الفنان مارينا بيكاسو فيما البقية من جامعي أعمال فنية آخرين.

وأعادت «سوذبيز» فتح أبوابها الاثنين على غرار المؤسسات الأخرى «غير الأساسية» في بريطانيا.

وكانت الدار نظمت مزادات خلال فترة العزل في منحى يشكل منعطفاً لهذه المؤسسة الدولية التي سرّعت تطوير المنصات الرقمية مثل الكاتالوغات التفاعلية بالواقع المعزز. وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة، تجاوزت مبيعات «سوذبيز» عبر الانترنت 140 مليون دولار خلال حوالي مئة مزاد عبر العالم مع ارتفاع بنسبة 34 % في عدد المشترين.

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