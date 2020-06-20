فنانون يقاضون «يوتيوب» بتهمة التمييز

المصدر: سان فرانسيسكو - أ ف ب

باشرت مجموعة من مؤلفي المضامين عبر «يوتيوب» ملاحقات قضائية في حق منصة تشارك المقاطع المصورة التي تملكها «غوغل» متّهمين إياها بمعاملات تمييزية حيال الفنانين السود.

وقال مقدمو الشكوى في مقدمة ملف من 200 صفحة إنهم «يباشرون هذه القضية لتصحيح ممارسات تمييزية وعنصرية منهجية علنية ومتعمدة من قبل غوغل - يوتيوب». وعد هؤلاء أن المنصة تمارس سلطة مبالغاً بها على المضامين المصورة المتوافرة وحول طريقة الاستحصال على إيرادات منها.

وقال مقدمو الشكوى إن يوتيوب «تقسم المقاطع المصورة بحسب الهوية والآراء لبيع إعلانات إلى أطراف أخرى من دون الاهتمام بالمضامين». ويتّهم المشتكون «يوتيوب» بسحب مقاطع مصورة وحتى قنواتهم من دون سبب وجيه أو من دون سبب بتاتاً.

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