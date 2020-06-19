«سوبرماركت» يتبنى بطاريق حديقة حيوانات

المصدر: إعداد: نهى حوّا

بعد إطلاق حملة تبرعات على وسائل التواصل الاجتماعي، تلقت حديقة حيوانات تشستر، أحد أكبر حدائق الحيوانات وأكثرها زيارة في بريطانيا، دعماً من أحد محلات السوبرماركت في البلاد، التي تعهدت بتبني طيور البطريق في الحديقة.

ووفقاً لمجلة «ماي مودرن مت»، أخذت سلسلة «أيسلند فوود» على عاتقها الاهتمام بطيور البطاريق من نوع «همبولت»، وكانت تلك المبادرة من السوبرماركت مناسبة تماماً، نظراً لأن تلك السلسلة متخصصة في الأطعمة المجمدة. وفي تعليق على ذلك، قال المدير المسؤول في شركة «أيسلند فوود»، ريتشارد والكر: «شعرنا بالحزن عندما سمعنا عن كفاح حديقة حيوانات تشستر، فهي في قلب المجتمع المحلي والمفضلة المحبوبة للعائلة، وأنا أتذكر زيارتي للحديقة كطفل كما يحب أولادي الذهاب هناك». كانت الدفعة الأخيرة من بطاريق حديقة حيوانات تشستر قد سميت على أسماء مستشفيات الخدمات الوطنية الصحية في بريطانيا تكريماً لعمال الصحة.

ووفقاً للمصادر نفسها، لا تتلقى حديقة حيوانات تشستر تمويلاً حكومياً، وتعتمد بشكل كبير على مبيعات التذاكر بنسبة 97% من مداخيلها.

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