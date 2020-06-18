شاهد.. بوتين يحمي نفسه من كورونا بـ "نفق التعقيم"

المصدر: البيان الإلكتروني

مع تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا، قرر الرئيس فلاديمير بوتين وقاية نفسه عبر "نفق التعقيم"، حيث تم وضع النفق في منزل الرئيس الروسي، ويجب على كل من يزور بوتين أن يمر به كإجراء وقائي لحماية الرئيس الروسي من فيروس كورونا.

ونشرت وكالة أنباء "نوفوستي" الحكومية مقطع فيديو يظهر هذا "النفق"، وهو عبارة عن جهاز شبيه بالأبواب الإلكترونية للتفتيش في المطارات، لكنه يمتد ليصبح أشبه بنفق صناعي صغير، تقوم مضخات خاصة فيه برش المعقمات على الشخص الذي يمر من خلاله حتى يغدو محاطاً بسحابة ضبابية خفيفة من المواد المعقمة.

وقامت شركة روسية بصناعة الجهاز بطلب من الكرملين، وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال في أبريل الماضي، إن جميع من يلتقي الرئيس يخضعون لاختبار الكشف عن «كوفيد19»، مشيراً إلى أن بوتين لم يتخل تماماً عن اللقاءات والاجتماعات بمشاركته الشخصية، لكنه قلص عددها، وفق "الشرق الأوسط".

وكان عدد من الموظفين الحكوميين الروس أصيبوا بالفيروس خلال الشهرين الماضيين، أبرزهم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين والناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف.

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