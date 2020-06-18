ضمادات تثري ثقافة التنوّع وتنبذ العنصرية

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

أطلقت شركة «باند-إيد»، مجموعة ضمادات بظلال مختلفة فاتحة وداكنة، سعياً منها للمساواة ونبذ العنصرية، ولجعل منتجاتها أكثر شمولية من الناحية العرقية.

وأعلنت الشركة عن منتجاتها الجديدة على منصة «إنستغرام»، عبر صورة تظهر فيها شرائط لاصقة بخمسة ألوان مختلفة، وتبنت الشركة، التي تتبع «جونسون آند جونسون»، ذلك الخط الجديد، لإظهار التزامها بتعزيز التنوع، ودعم أولئك الذين يحتجون من أجل المساواة العرقية، بعد الشرارة التي أشعلتها وفاة الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، يوم 25 مايو المنصرم.

ويمكن للجميع إدراك الأثر الحقيقي للمبادرات التجارية والاقتصادية، في مواقف حساسة يشهدها العالم، كوقفة تضامن وتعاون مع المجتمعات في كفاحها ضد العنصرية والعنف والظلم. الجدير بالذكر، أن شركة «باند-إيد»، تأسست عام 1920، وقد سبق لها إطلاق مجموعة ضمادات جروح بألوان جلد متعددة عام 2005، تحت اسم «بيرفكت بلند» (بمعنى المزيج المثالي)، إلا أنه تم إيقافها بعد 3 أعوام.

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