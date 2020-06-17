شاهد شكلها.. ضمادات تنبذ العنصرية باحتضانها جميع "ظلال البشرة"

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

في خطوة تُرفع لها القبعة، أطلقت شركة "باند-ايد" مجموعة ضمادات بظلال مختلفة فاتحة وداكنة سعياً منها للمساواة ونبذ العنصرية ولجعل منتجاتها أكثر شمولية من الناحية العرقية.

أعلنت الشركة عن منتجاتها الجديدة على منصة "إنستغرام" عبر صورة تظهر فيها شرائط لاصقة بخمسة ألوان مختلفة، وتبنت الشركة التي تتبع "جونسون آند جونسون" ذلك الخط الجديد لإظهار التزامها بتعزيز التنوع ودعم أولئك الذين يحتجون من أجل المساواة العرقية بعد الشرارة التي أشعلتها وفاة الأميركي من أصول أفريقية، جورج فلويد، يوم 25 مايو المنصرم.

يمكن للجميع إدراك الأثر الحقيقي للمبادرات التجارية والاقتصادية في مواقف حساسة يشهدها العالم، كوقفة تضامن وتعاون مع المجتمعات في كفاحها ضد العنصرية والعنف والظلم.

الجدير بالذكر أن شركة "باند-ايد" تأسست عام 1920، وقد سبق لها إطلاق مجموعة ضمادات جروح بألوان جلد متعددة عام 2005 تحت اسم "بيرفكت بلند" (بمعنى المزيج المثالي)، إلا أنه قد تم إيقافها بعد 3 أعوام. وأعرب متحدث باسم المجموعة لقناة "إن بي سي" الإخبارية عن حماسهم لإعادة إنتاج منتج مماثل مع إضفاء راحة ومرونة ملحوظين.

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