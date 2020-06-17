مبادرة مجتمعية لتقديم رحلات مجانية للطاقم الطبي

المصدر: (دبي - فاتن صبح)

من قطاع السفر الأكثر تضرراً بالجائحة، انطلقت مبادرة بأمريكا تحت شعار «اشتر واحدة وأعط واحدة» التي تسمح للمشاركين، بشراء رحلة مستقبلية والتبرع برحلة لأحد أفراد الطاقم الطبي.

لائحة المشاركين في البرنامج تتضمن سلاسل فنادق ومنتجعات «فيرمونت» وسواها الكثير من الأسماء الشهيرة في عالم السفر والفنادق.

وقد طرحت كل علامة تعنى بالضيافة عروضاً خاصة تتوزع بين إقامات مخصومة الدفع، إلى نقاط إضافية على برامج الولاء. وتتبرع العلامات كذلك مقابل كل تذكرة عرض بغرف ونقاط ولاء إلى منظمات الرعاية الطبية الخيرية التي ستوزع غالباً على العاملين في القطاع للاستمتاع بعطلة مستحقة.

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