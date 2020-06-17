ذكر السلحفاة «دييغو» يعود إلى موطنه

المصدر: (كيتو - أ ف ب)

أعيد ذكر السلحفاة «دييغو»، الذي يعود إليه الفضل في إنقاذ فصيلته التي كانت معرضة لخطر الانقراض، أول من أمس، إلى جزيرته الأصلية بعد عقود من المساهمة في عمليات التزاوج في الأسر، وفق ما أعلن وزير البيئة في الإكوادور.

وشحن «دييغو» من حديقة غالاباغوس الوطنية في سانتا كروز إلى إسبانولا النائية وغير المأهولة.

وقال الوزير باولو بروانو على «تويتر»، «نحن نغلق فصلاً مهماً في الحديقة»، مضيفاً أن «25 سلحفاة بما فيها «دييغو»، تعود إلى موطنها بعد عقود من التزاوج في الأسر وإنقاذ فصيلتها من الانقراض». وأضاف أن إسبانولا رحبت بها «بذراعين مفتوحتين».

وقبل إعادته بالقارب إلى إسبانيولا، اضطر «دييغو» البالغ من العمر 100 عام، والسلاحف الأخرى، للخضوع لفترة حجر صحي لتجنب حملها بذور نباتات غير أصلية إلى الجزيرة.

ويزن «دييغو» حوالي 80 كيلوغراماً ويبلغ ارتفاعه حوالى 90 سنتيمتراً وطوله 1,5 متر.

وكانت مساهمة «دييغو» في برنامج التكاثر في جزيرة سانتا كروز ملحوظة، إذ يعتقد حراس الحديقة أنه مسؤول عما لا يقل عن 40% من عدد السلاحف في الجزيرة البالغ عددها ألفين.

وقبل حوالي 50 عاماً، لم يكن هناك سوى اثنين من الذكور و12 أنثى من نوع «دييغو».

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