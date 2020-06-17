81 حيواناً غريباً تعيش في منزل عائلة بريطانية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تتشارك أسرة بريطانية مكونة من ثمانية أفراد، في الإقامة بمنزلها، مع 81 حيواناً من المخلوقات الغريبة والمخيفة، بما في ذلك، الثعابين والرتيلاء والظربان والسحالي.

وقد شيد البريطاني، سكوت غافين، خمس حاويات في حديقة المنزل لإيواء حيواناته، فيما تشارك ثعابينه البورمية العملاقة غرفة مع ابنه روبرت المصاب بالتوحد، والذي يبلغ من العمر 12 عاماً، حسبما أفادت صحيفة «ذا ميرور».

ويصر الوالد البالغ 35 عاماً، وهو من مدينة كيركبي بانجلترا، على أنه «من الآمن تماماً» أن تتسلل ثعابينه، التي يصل طولها إلى 12 قدماً، إلى الفناء الخلفي، حيث يلعب أطفاله الصغار، وأكبرهم كلوي ذات الـ11 عاماً وميغان ذات الـ21 شهراً، لكنه قال إنه لا يتركهم أبداً من دون رقابة، لأنه من الممكن أن يعاملوها بخشونة في أي وقت، مشيراً على وجود 14 حية من أنواع عدة.

ويعتقد سكوت أن حبه للحيوانات قد انتقل إلى أطفاله، لاسيما روبرت المصاب بالتوحد الذي يشعر بالراحة مع الظربان روزي، وابنته الصغرى ميغان المصابة بمتلازمة «داون»، التي تحب الثعابين. وتعيش الأسرة في منزل من خمس غرف مع تلك الحيوانات، التي يكلف الاعتناء بها 400 جنيه استرليني شهرياً. وقال سكوت إن تلك الثعابين والبوم والقنافذ والميركات والصراصير العملاقة وغيرها، مسجلة ضمن الزيارات العلاجية لدور رعاية كبار السن.

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