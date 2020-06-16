فتح «ماتشو بيتشو» لعدد محدود من الزوار

المصدر: (ليما - أ ف ب)

سيستقبل موقع «ماتشو بيتشو» العائد لحضارة الإنكا ويعتبر معلماً سياحياً رئيسياً في بيرو، ربع عدد زواره فقط مع إعادة فتحه في يوليو المقبل، إثر جائحة كوفيد 19، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وأغلق الموقع مدة زادت على 3 أشهر. وأوضح جان-بول بينافينته حاكم ولاية كوسكو في جنوب البلاد، حيث الموقع السياحي، إن «قلعة ماتشو بيتشو ستستقبل 675 زائراً محلياً وأجنبياً في اليوم فقط». وينبغي على الزائرين وضع الكمامة فيما سيحظر الدخول إلى بعض مناطق الموقع.

وتعد البيرو ثاني أكثر دولة تضرراً من فيروس «كورونا» في أميركا اللاتينية مع تسجيل 225 ألف إصابة رسمياً أدت 6500 منها إلى الوفاة. وسكان البلاد محجورون منذ 16 مارس الماضي.

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