مليون دولار تكلفة علاج "سبعيني" من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

فوجئ رجل أمريكي، عمره 70 عاما، كان قد تعافى من مرض "كوفيد 19"، بفاتورة بقيمة أكثر من مليون دولار، تكلفة علاجه في أحد مستشفيات سياتل.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن مايكل فلور كان قد قضى في المستشفى 62 يوما، منهم 42 في غرفة للرعاية المركزة.

​وتشمل فاتورة الرعاية الصحية لمايكل فلور، التي جاءت في 181 صفحة، عشرة ألاف دولار عن كل ليلة قضاها في وحدة العناية الفائقة، بالإضافة للخدمات الطبية الأخرى.

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتحمل تكاليف علاج الرجل الذي يبلغ من العمر 70 عاما، إذ إنه مشترك في برنامج التأمين الصحي "مديكير".

لكن عائلته وأصدقاءه تفاجؤوا بنفقات الرعاية الصحية الأمريكية الباهظة، بحسب موقع (seattletimes).

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