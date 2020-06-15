قتلة الغوريلا «رفيقي» في قبضة الشرطة

المصدر: دبي - البيان

اعتقلت السلطات في أوغندا 4 صيادين لعلاقتهم بقتل غوريلا نادرة في متنزه بويندي الوطني، الذي يقع ضمن محمية طبيعية تضم ما يقرب من نصف تعداد الغوريلا الجبلية في العالم، وفق موقع «سكاي نيوز عربية».

وذكرت هيئة الحياة البرية في أوغندا أن الغوريلا «رفيقي»، التي تبلغ من العمر حوالي 25 عاماً ولها شعبية بين السياح، قتلت على يد صياد باستخدام رمح، وفق ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن مصادر محلية.

وكانت آخر مرة تقتل فيها غوريلا جبلية بواسطة رمح في يونيو من عام 2011، بحسب برنامج الحفاظ على الغوريلا الدولي.

وأفادت الهيئة أنه تم العثور على الغوريلا جثة هامدة في الثاني من يونيو الجاري.

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