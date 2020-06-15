«تظاهر أنك تسافر».. تجربة في مطار تايواني

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

في خضم تأخير رحلات الطيران، وتوقف خطط السياحة حول العالم، بسبب جائحة الفيروس التاجي، توصل أحد المطارات التايوانية لحل فريد، لإلهام مواطني البلاد، والتخفيف عنهم، عبر الحصول على ما يشبه تجربة السفر الحقيقية.

وكما أفاد موقع «سي إن إن»، فإن مطار سونغشان في تايبيه، سيمنح 90 شخصاً، فرصة القيام بجولة في المطار، واسترجاع تجربة ومشاعر المرور عبر خط الهجرة، والصعود على متن الطائرة، كما لو أنهم سيسافرون بالفعل، ثم النزول والعودة لمنازلهم. وبحسب التفاصيل، ستكون هناك ثلاث جولات في مطار سونغشان في 2 و4 و7 يوليو.

جاء في منشور على موقع المطار عبر الإنترنت: «لا يمكنك مغادرة (تايوان)، حينها يمكنك التظاهر بالسفر خارج البلاد، عبر مطار سونغشان»، علماً بأن الأخير من بين أصغر المطارات الدولية في تايبيه، ويقع وسط المدينة، بجانب نهر كيلونج.

تم إيقاف السياحة الدولية بشكل فعال في معظم أنحاء العالم، بسبب إغلاق الحدود، لتبحث بعض البلدان عن طرق مبتكرة، لتعزيز صناعات السفر الخاصة بها.

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