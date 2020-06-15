فاتورة مريض «كوفيد 19»بمليون دولار

المصدر: دبي - البيان

تعافى مريض أمريكي من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) بعد إقامته لنحو شهرين في المستشفى، لكنه تلقى مفاجأة قاسية كادت أن تقتله، رغم أنه اعترف بأنه كان حسن الحظ بشكل كبير، وفق ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».

ووفقاً لما نقلته صحيفة «سياتل تايمز» فقد بوغت مايكل فلور، من واشنطن، حين تلقى فاتورة تكلفة علاجه بالمستشفى التي جاءت في 181 ورقة، وذلك بعد إقامة دامت لمدة 62 يوماً.

أما التكلفة الإجمالية لفاتورة العلاج فقد بلغت 1.1 مليون دولار. ووفقاً للصحيفة فقد اشتملت الفاتورة على ما يلي:

408 آلاف دولار.. مقابل البقاء لمدة 42 يوماً في غرفة العناية المركزة المجهزة بشكل خاص كغرفة عزل بسبب الطبيعة المعدية للفيروس.

10 آلاف دولار.. تكاليف علاج للقلب والرئتين والكليتين التي أدى الفيروس إلى شبه فشل كامل في وظائفها.

82 ألف دولار.. تكلفة استخدام جهاز التنفس الصناعي لمدة 29 يوماً.

وتتجاوز تكلفة العلاج في الولايات المتحدة، وبدرجة كبيرة، التكاليف المشابهة في الدول الغنية الأخرى، ولكن لحسن حظ الرجل البالغ 70 عاماً، فقد تبين أنه يمتلك وثيقة تأمين صحية، ستسمح له بدفع قدر محدود من القيمة الخيالية.

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