«غوغل» يحقّق في اختفاء صورة لتشرشل

المصدر: لندن - أ ف ب

قال «غوغل» أمس، إنه سيكتشف سبب اختفاء صورة لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل من قائمة أبرز نتائج البحث لرؤساء وزراء البلاد خلال الجدل المثار حول سجله بشأن العنصرية.

وأوضح عملاق البحث أن إزالة الصورة من قائمته لأبرز نتائج البحث عن رؤساء الوزراء البريطانيين السابقين كانت بسبب التحديث التلقائي و«ليس هناك هدف» من ذلك، لكنه اعتذر «عن أي قلق» قد يكون تسبب به.

وأشار إلى أن المشكلة لا تنطبق إلا على ما يسمى بقائمة «الرسم البياني المعرفي»، وأن العديد من صور تشرشل لا يزال من السهل العثور عليها في محرك البحث الخاص به.

ومع ذلك، أثار اختفاء صورة تشرشل ردة فعل سريعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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