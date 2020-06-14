كعكات تماثيل نصفية لبوتين وأسلافه

المصدر: إعداد: نهى حوّا

صنع مخبز في روسيا كعكة تجسد التمثال النصفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالحجم الطبيعي قبل عطلة العيد الوطني في روسيا. الكعكة التي لم يكشف عن مكوناتها، ستُعرض بجانب كعكات لعدد من أسلاف بوتين، بما في ذلك الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، والرئيس الأسبق ميخائيل غورباتشوف، وقيصر روسيا نيقولا الثاني، وذلك في «معرض مرتجل» بمدينة ياكوتسك في أقصى شرق روسيا.

ونقلت صحيفة «موسكو تايمز» عن موقع «ساخالايف» الإخباري قوله: «لكل رئيس أو زعيم سعر خاص»، فعلى سبيل المثال، يبلغ السعر المعروض لكعكة التمثال النصفي لبوتين 100 دولار، أي بزيادة 20 ضعفاً متوسط سعر الكعكات في المتجر، في حين أن كعكة رأس غورباتشوف أرخص ثلاث مرات.

وقالت الشريكة في مخبز «سلادكي ميشتي» أي «الأحلام العذبة»، تاتيانا تيميروفا: «علاوة على السعر، تمتاز كل كعكة بحشوة مختلفة، ونحن لا نخبر الزبائن بما يوجد داخل الكعكة، ونبقي هذا الأمر لغزاً»، مشيرة إلى أنها لاحظت أيضاً اهتماماً متزايداً بكعكات التماثيل النصفية في روسيا، وعلى الأخص بكعكة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز