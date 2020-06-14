الرضاعة أهم من العدوى

المصدر: جنيف - أ ف ب

رأت منظمة الصحة العالمية أن فوائد الرضاعة تفوق خطر نقل عدوى وباء كوفيد ــ 19 من الأم إلى طفلها.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس: «درست المنظمة بعناية مخاطر نقل النساء لمرض كوفيد-19 إلى الرضع خلال الرضاعة.

نعرف أن الأطفال أقل عرضة نسبياً للإصابة بالمرض، لكنهم معرضون جداً لأمراض وإصابات أخرى تحول الرضاعة دونها». وأضاف خلال مؤتمر صحافي افتراضي: «بناء على الأدلة، توصي منظمة الصحة العالمية بأن فوائد الرضاعة تفوق أي خطر محتمل لانتقال العدوى».

وأكد: «يجب أن تشجع النساء اللواتي يشتبه في إصابتهن بكوفيد-19 أو أنها تأكدت، على الاستمرار في الإرضاع».

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