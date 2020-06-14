الصيف يحل يوم 21 يونيو

المصدر: الشارقة - وام

يدخل فصل الصيف فلكياً في النصف الشمالي من الأرض بتعامد الشمس على برج السرطان ودخول الشمس في حيز برج السرطان من الأبراج الاصطلاحية.

وقال إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن فصل الصيف يدخل فلكياً هذا العام يوم 21 يونيو الساعة 01:44 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، ويستمر لغاية 23 سبتمبر حين يدخل فصل الخريف بتعامد الشمس على خط الاستواء.

وقال إنه مع بداية فصل الصيف يضمحل ظل الزوال في دولة الإمارات ووسط الجزيرة العربية لتعامد الشمس على مدار السرطان عند دائرة عرض 23.5 شمالاً حيث يقطع تلك المناطق، ويكون أقصر ظل للزوال في المناطق التي تقع شمالي مدار السرطان.

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