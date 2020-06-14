عائلة كولومبية تغزو «يوتيوب»

المصدر: شيباكوي «كولومبيا»- أ ف ب

خلال شهر واحد، حققت عائلة نوبيا غاونا الكولومبية الشهرة على «يوتيوب»، بعدما بدأت تشارك بنصائح بسيطة لسكان المدن المحجورين في المنزل جراء فيروس «كورونا» المستجد، فهي تعطي نصائح حول زراعة النعناع أو البصل وإنشاء بستان عمودي أو تحضير مربى الحليب. وتم تشارك أفكار نوبيا ودافيد واليخندرو عشرات آلاف المرات، منذ بدء المغامرة في مايو، بينما كانت كولومبيا تحت الحجر. ويقول المراهق دافيد البالغ (14عاماً)، والفخور بجذوره الفلاحية «ما كنا لنتصور أننا سنحقق هذا القدر من الشهرة». هو يقف وراء خوض عائلته غمار «يوتيوب»، وأن تشكل مزرعتهم الصغيرة ديكوراً لسلسلة من 12 فيديو مع ترجمة مطبوعة بالإنجليزية شوهدت أكثر من ثلاثة ملايين مرة.

ويتابع القناة العائلية عبر «يوتيوب» نحو نصف مليون مشترك. بالمقارنة احتاج الفكاهي دانييل سامبر اوسبينا أحإلى أربع سنوات ليستقطب 741 ألف مشترك.

ويوضح مورينو أن مع نشر الفيديو الأول «وصل عدد المشتركين في اليوم نفسه إلى 110 آلاف مشترك، وقد غير ذلك حياتهم».

واحتاجت العائلة إلى أقل من 24 ساعة لتلبية أحد شروط «يوتيوب» كي تصبح قناتهم مدرة للمال، ويتمثل بتجاوز الألف مشترك.

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